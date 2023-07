Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines roten Skoda Octavia soll am Dienstag, 25.07.2023, gegen 22.25 Uhr, versucht haben einen 27-Jährigen, welcher mit einem grauen Renault Megane unterwegs war, auf der Bundesstraße 314 zu überholen. Aufgrund Gegenverkehrs mussten beide Fahrer abbremsen und dem Fahrer des roten Skodas gelang es wohl wieder hinter dem Renault Megane einzuscheren. Dabei sei der Fahrer des roten Skodas dem 27-Jährigen hinten aufgefahren. Der 27-Jährige betätigte die Warnblinkanlage und hielt an der Bushaltestelle beim Bahnhof STO an um den Schaden an dem Heckstoßfänger zu begutachten. Der Fahrer des roten Skodas fuhr weiter. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen, Telefon 07746 9285-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Überholvorgang machen können oder durch den Überholvorgang sogar auch gefährdet wurden. An dem roten Skoda waren "Aargauer-Kennzeichen" angebracht. Beide Fahrzeuge waren von Grimmelshofen kommend in Richtung Stühlingen unterwegs.

