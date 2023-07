Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen-Wasenweiler - Verkehrsunfallflucht // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ihringen-Wasenweiler - Zu einem Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr kam es am Mittwochmorgen, 26. Juli 2023, gegen 9 Uhr, in der Ortsdurchfahrt von Wasenweiler. Der 24-jährige Fahrer eines Firmentransporters war in Richtung Bötzingen unterwegs, als ihm an der Engstelle ein weißer Transporter entgegenkam und sich die linken Außenspiegel streiften. Der in Richtung Ihringen fahrende setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Firmenfahrzeug ging der elektrische Spiegel zu Bruch, so dass Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 91170 entgegen.

