POL-FR: Freiburg: Auto auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 20.07.2023, soll sich auf dem Parkplatz eines Cafés in der Schreiberstraße (Hausnummer 1) in Freiburg zwischen 09.25 Uhr und 12.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet haben.

Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, habe sie ihren Pkw (BMW 520 D xDrive, schwarz) an dem genannten Tag auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie eigenen Angaben zufolge einen Schaden an der Heckstoßstange feststellen. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 1.200 Euro. Am Fahrzeug befand sich ein Zettel, auf dem ein Emmendinger Kennzeichen und der Hinweis "Skoda Fabia blau" ohne weiteren Kommentar vermerkt waren.

Zur Klärung des Vorfalls werden mögliche Zeugen, insbesondere der Verfasser des Zettels, gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100, in Verbindung zu setzen.

ma/oec

