Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat ein Fahrradfahrer bei einem Sturz am 26.07.2023 in der Heinrich-von-Stephan-Straße in Freiburg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 53-Jährige den Radfahrstreifen in südliche Richtung, als er um 16.45 Uhr ohne Fremdeinwirkung im Bereich der Bushaltestelle Rehlingstraße nach rechts abkam, gegen den erhöhten Bordstein stieß und stürzte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell