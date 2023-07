Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kurioser Unfall in der Innenstadt

Freiburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 26.07.2023, kurz vor 16.00 Uhr, die Bundesstraße 34 von Albbruck kommend in Richtung Tiengen und sah an der Einmündung Brückenstraße zwei Fahrzeuge am Fahrbahnrand stehen, welchen er das Einfädeln auf die Bundesstraße ermöglichen wollte. Während des Einfädelungsvorgang bemerkte der Lkw-Fahrer einen Anstoß im vorderen rechten Bereich und plötzlich sei ein Pkw mit Vollgas an seinem Lkw vorbeigefahren. Der Pkw beschleunigte weiter, kam in Höhe der Eisenbahnstraße 17 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen eine Schaufensterscheibe, welche zu Bruch ging. Der Pkw wurde von der Schaufensterscheibe wieder auf die Eisenbahnstraße abgewiesen und beschleunigte immer noch weiter. Der Pkw überquerte die komplette Fahrbahn der Eisenbahnstraße sowie eine darauf befindliche Verkehrsinsel und prallte schlussendlich frontal gegen die Fassade des Bahnhofsgebäudes. Passanten bargen die sichtlich unter einem Schock stehende 59-jährige Fahrerin aus ihrem Pkw. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt. Durch die Wucht des Aufpralles soll die Fassade des Bahnhofsgebäudes nicht unerheblich beschädigt worden sein. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

