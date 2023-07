Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Verdacht Exhibitionistische Handlungen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 17.35 Uhr, soll ein Exhibitionist einer Frau entgegengetreten sein. Die Frau hielt sich mit ihrem Kleinkind in Ettikon, am Rhein im Bereich Laufen auf, als sie beim dortigen Grillplatz einen auf einer Bank sitzenden Mann wahrgenommen habe, welcher an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert habe. Die Frau lief mit ihrem Kleinkind weiter. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er sei etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dünne Statur, braune kurze Haare. Er war nur mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Der Tatverdächtige soll sich schon zuvor am Rhein aufgehalten haben. Dort trug er zu dem weißen T-Shirt noch eine orangefarbene Badehose. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen, Telefon 07741 8316-0 sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell