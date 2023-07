Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Rucksack aus Kofferraum entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.07.2023, gegen 11.00 Uhr, wurde aus dem Kofferraum eines roten Seat Leon ein graumelierter Rucksack entwendet. Der Seat stand etwa 10 Minuten unverschlossen in Langenau, in der Talstraße in Höhe der Hausnummer 79. In dem Rucksack befanden sich ein Notebook und eine blaue Ledergeldbörse, in welcher sich Bargeld, eine Bankkarte sowie Identitätsdokumente befanden. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

