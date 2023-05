Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl erst verspätet bekannt geworden

Jena (ots)

Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, ereignete sich bereits am Montagabend ein räuberischer Diebstahl in einem Discounter am Emil-Höllein-Platz. Zwei männliche Personen begaben sich gemeinsam in den Markt und verstauten mehrere Gegenstände unter ihren Jacken. Beim Verlassen des Marktes bezahlte eine Person nur einen geringen Teil, die zweite Person ließ den Bezahlwillen gänzlich vermissen. Durch eine Mitarbeiterin angesprochen setzte der zweite Mann seinen Weg unbeirrt fort, verlor hierbei jedoch sein Mobiltelefon. Um durch diesen nicht verraten zu werden begab er sich zurück zur Mitarbeiterin, entriss ihr mit Gewalt sein Telefon und entfernte sich in der Folge, mitsamt seinem Kompagnon, aus dem Markt. Bei der am Dienstag aufgenommenen Anzeige ergaben sich hinweise auf die Täter, welchen nunmehr im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen wird.

