Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Wein liegt die Wahrheit

Jena (ots)

Eine 53-Jäherige war am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Wiesenstraße unterwegs. In einem mitgeführten Rucksack verstaute sie Waren im Wert von über 50,- Euro. Darüber hinaus entnahm sie eine Flasche Wein, welche sie auch an der Selbstbedienungskasse einscannte. Jedoch wollte sie die restlichen Waren unbemerkt aus dem Geschäft bringen, ohne diese zu bezahlen. Dies flog jedoch auf, sodass im Endeffekt der Wein die Wahrheit ans Licht brachte. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

