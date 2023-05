Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch auf Gartengrundstück

Apolda (ots)

In der Nacht zum 23.05.2023 wurde in mehrere Gartenhütten auf einem Grundstück in der Wielandstraße in Apolda eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen Bohrhammer, einen Akkuschrauber, eine Kettensäge, zwei Freischneider und eine Schlagbohrmaschine im Gesamtwert von ca. 480 Euro. An den Hütten selbst wurden Fenster und Türrahmen beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

