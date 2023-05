LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Am 23.05.2023 gegen 06:50 Uhr befuhr der Fahrer eines Lkw mit Anhänger den Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Weimarischen Straße in Bad Berka. Dabei schätzte der Fahrer die Höhe seines Anhängers falsch ein. In der weiteren Folge blieb dieser an der Dach- kante des Marktes hängen. Es entstand Sachschaden am Gebäude und am Anhänger. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr