POL-NB: Unfall der Polizei auf dem Weg zu einem Unfall

Anklam (ots) - Am 26.04.2023 um 18:55 Uhr wurde die Polizei in Anklam über einen Einbruch in eine Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Ducherow informiert. Gegenwärtig ist bekannt, dass sich unbekannte Täter in der Zeit vom 25.04.2023, 19:00 Uhr bis zum 26.04.2023, 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände ...

mehr