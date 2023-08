Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub in Wettbüro

Lippstadt (ots)

Am 27. August, gegen 22:00 Uhr, kam es in einem Wettbüro am Bahnhofsplatz zu einem Raubdelikt. Ein bisher unbekannter Täter betrat nach Ladenschluss über eine Hintertür das Wettbüro. Dort traf er auf eine 49-jährige Mitarbeiterin, die er bei Seite stieß, um an den Tresor zu gelangen. Der Täter entnahm aus dem geöffneten Tresor die Tageseinnahmen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männliche Person, circa 190 cm groß, helle Haut und trug einen schwarzen Hoodie mit einem blauen Shirt darunter, eine blaue Trainingshose, dazu weiße Sneaker. Auffällig war, dass der Flüchtige humpelte. Sein Gesicht war mit einer Sturmhaube vermummt. Zeugen die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 - 91000 zu melden. (ja)

