POL-SO: Pkw beschädigt

Lippstadt (ots) - Am 27. August, gegen 22:00 Uhr, kam es in einem Wettbüro am Bahnhofsplatz zu einem Raubdelikt. Ein bisher unbekannter Täter betrat nach Ladenschluss über eine Hintertür das Wettbüro. Dort traf er auf eine 49-jährige Mitarbeiterin, die er bei Seite stieß, um an den Tresor zu gelangen. Der Täter entnahm aus dem geöffneten Tresor die Tageseinnahmen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt und informierte die Polizei. ...

