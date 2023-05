FW-Schermbeck: Ölfleck auf der Dorstener Straße

Schermbeck (ots) - Gestern wurde der Löschzug Altschermbeck um 19.05 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Straße "Im Trog" alarmiert. Hier wurde die Unterstützung der Feuerwehr bei einer Türöffnung benötigt. Mittels Ziehfix konnten die Einsatzkräfte die entsprechende Tür öffnen und so einen Zugang zur Wohnung schaffen. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 19.36 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 ...

