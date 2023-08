Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrradunfall

Im Hoheberger Weg in Aurich kam es am Montag zu einem Fahrradunfall. Gegen 12.30 Uhr stießen auf dem Radweg in Höhe einer Pflegeeinrichtung eine Frau und ein Kind auf ihren Fahrrädern zusammen. Die Frau war in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr ein Mädchen auf dem Radweg entgegenkam. Nach dem Zusammenstoß tauschten die Beiden keine Personalien aus. Da die Frau bei dem Unfall verletzt wurde, bittet die Polizei um Hinweise auf das beteiligte Mädchen. Es war etwa 12 bis 14 Jahre alt, hatte rotblonde Haare zu einem Zopf gebunden und trug einen rosa Fahrradhelm. An seinem Fahrrad war ein rosafarbener Korb. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Norden hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Sonderpostenmarkt in der Straße Glückauf einen grauen Skoda Kodiaq. Der Skoda wurde vorne rechts beschädigt. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Montag in Norden bei einem Unfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 15.35 Uhr eine 84 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der Osterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung Große Hinterlohne wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei offenbar eine 67-jährige Frau auf dem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

Wiesmoor - Unfall beim Abbiegen

In Wiesmoor kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Opel-Fahrerin wollte gegen 17.45 Uhr von der Kanalstraße I auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen entgegenkommenden Fahrer eines Mercedes Sprinter, der aus der Ginsterstraße kam, und stieß mit ihm zusammen. In dem Opel wurden zwei Kinder leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin und der 47-jährige Sprinterfahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

