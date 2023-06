LPI-J: Mit 93 km/h durch Rannstedt

Weimar (ots) - Am 19.06.23 gg. 04.50 Uhr querte auf der L2155 Ortslage Gutendorf in Richtung Bad Berka ein Reh die Fahrbahn und stieß in der weiteren Folge mit einem PKW BMW zusammen. Am PKW entstand Sachschaden. Das Reh verendete am Unfallort. Der Jagdpächter wurde verständigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

