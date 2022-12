Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Alkohol- und Drogenkontrolltag

Cochem (ots)

Die Polizeiinspektion Cochem führte am 06.12.2022 in der Zeit von 12-18 Uhr Alkohol- und Drogenkontrollen durch. Dabei wurde nicht nur die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer sondern auch der Fahrzeuge in Augenschein genommen. Insgesamt wurden 11 Verwarnungen und Bußgelder ausgesprochen. Davon wurden allein 7 Verwarnungen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt geahndet. Hinzu kamen weitere Mängel, welche mit einem Mängelbericht in Kürze behoben werden müssen. Zwei Fahrzeugführer durften ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen, da der Verdacht bestand, dass sie ihre Fahrzeuge unter Betäubungsmittelbeeinflussung geführt hatten. Den 28 und 34jährigen Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst. Sie müssen mit einer Geldbuße und einem Monat Fahrverbot rechnen. Gegen den 28jährigen Fahrzeugführer wurde weiterhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet, da bei der Kontrolle eine geringe Menge an Drogen gefunden wurde.

