POL-PDMY: Zufallsfund von Aluminiumkabel

Bad Breisig (ots)

Am Samstag, den 03.12.22 waren Beamte der PI Remagen in Bad Breisig im Einsatz. Dort wurden, im Zuge anderweitiger Ermittlungen in einer Wohnung, 15 ca. 1,5m - 2m lange Abschnitte Aluminiumkabel aufgefunden und sichergestellt. Es ist zu vermuten, dass die Kabel wohlmöglich von einer Baustelle oder einer Lagerstätte entwendet wurden. Baugleiche Kabel werden regelmäßig beim Bau von Stromleitungen oder ähnlichem verwendet.

Die Polizei Remagen bittet um Hinweise zu einem möglichen Tatort oder zu verdächtigen Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit einem Diebstahl solcher Kabel stehen könnten.

