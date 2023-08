Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Kellerbrand

Freiburg (ots)

Breisach - Am Freitag 18.08.2023 rückte die Freiwillige Feuerwehr Breisach gegen 10:50 Uhr zu einem Kellerbrand in der Neutorstraße aus. Wie sich herausstellte war ein Trockner in Brand geraten, welcher von den Einsatzkräften aber schnell gelöscht werden konnte. Das Polizeirevier Breisach ermittelte als Brandursache einen technischen Defekt. Personen kamen nicht zu Schaden.

