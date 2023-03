Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Samstag, 25.03.2023

Goslar (ots)

Gemeinschaftlicher Diebstahl

Am Freitag, 24.03.2023, gegen 13 Uhr kam es in einem Elektronikfachmarkt in der Straße Im Schleeke in Goslar zu einem Diebstahl. Hier konnten zunächst zwei männliche Personen bei der Tat beobachtet und durch Angestellte des Marktes bis zum Eintreffen der Kolleginnen und Kollegen festgehalten werden. Im weiteren Verlauf konnte eine dritte Person außerhalb des Marktes festgestellt werden, die diesem Diebstahl ebenfalls zuzuordnen war. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Pkw dieser Personen konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut festgestellt werden. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 25.03.2023, gegen 02:20 Uhr stellte die Streifenwagenbesatzung der PI Goslar im Bereich der Feldstraße in Goslar im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkw Hyundai einen Verkehrsteilnehmer fest, der deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Dem 26-jährigen Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde in amtl. Verwahrung genommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung / gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 25.03.2023, um 05:50 Uhr, wurde der Leitstelle der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich eines Clubs in der Marstallstraße in Goslar gemeldet. Vor Ort wurden mehrere Männer festgestellt, die zuvor offensichtlich eine körperliche Auseinandersetzung hatten. Eine Person erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde, die vor Ort durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgt wurde. Die Situation konnte durch die eingesetzten Funkstreifenwagen der Polizei Goslar und Bad Harzburg beruhigt werden. Es wurden mehrere Strafverfahren u.a. wegen wechselseitiger Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und gegenseitigen Beleidigungen & Bedrohungen eingeleitet. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber zu diesem Sachverhalt melden sich bitte bei der Polizei Goslar unter der 05321-3390.

i.A. Schulze, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell