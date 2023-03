Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.03.2023

Goslar (ots)

Goslar-Oker

- Zwei Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am 23.03.2023, gegen 05.35 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Goslarer mit seinem Fahrrad die Harzburger Str. bergaufwärts Rtg. Göttingerode. Hierbei kam ihm ein 42-jähriger Mann aus Oker entgegen, der nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenso wie der 24-Jährige verbotswidrig den Gehweg benutzte.

In Höhe der Hausnr. 13 stießen beide Radler frontal zusammen und verletzten sich hierbei leicht. An den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 EUR.

Goslar

- Nach Parkplatzrempler abgehauen

Nach einem kurzen Einkauf in einem Supermarkt in der Hildesheimer Str. stellte ein 80-jähriger Mann aus Goslar bei der Rückkehr zu seinem auf dem Kundenparkplatz abgestellten PKW Toyota Corolla fest, dass dieser in der Zwischenzeit durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die am Donnerstag, 23.03.2023, zwischen 11:00 - 11:24 möglicherweise Zeugen des Vorfalls waren, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Goslar

- Betrunken gegen zwei Fahrzeuge gefahren

Mehreren Strafverfahren wurden gegen eine 51-jährige Goslarerin für das ihr vorgeworfene Fehlverhalten am gestrigen Mittag eingeleitet.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr sie nach Zeugenangaben gegen 13.05 Uhr mit einem PKW VW Golf die Straße "Am Nordberg". Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet sie infolge alkoholischer Beeinflussung nach rechts an den Fahrbahnrand und fuhr dort gegen einen stehenden PKW VW. Bei der Weiterfahrt stieß sie mit einem weiteren PKW VW zusammen und kam danach zum Stillstand.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Atemalkoholwert der 51-Jährigen über 3 Promille lag und sie zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Eine Blutentnahme sowie eine Untersagung der Weiterfahrt waren neben den Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis die rechtlichen Konsequenzen für die Goslarerin.

Liebenburg

- Kupferdiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem in der Burgstr. in 38704 Liebenburg gelegenen Firmengrundstück größere Mengen Kupferkabel. Im Tatzeitraum von Mi., 22.03.2023, 17:30 Uhr - Do., 23.03.2023, 06:00 Uhr, gelang es ihnen, mehrere hundert Meter auf bislang unbekannte Weise abzutransportieren.

Vermutlich hatten sie es noch auf anderer Metalle abgesehen, wurden jedoch hierbei offensichtlich gestört.

Daher hofft die Polizei, dass es evtl. Zeugen zu dem Vorfall gibt, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 05346 / 946800 bei der Polizei in Liebenburg, oder unter der 05321 / 3390 bei der Polizei in Goslar zu melden.

Bad Harzburg

- Unfallflucht in der Mühlenstraße

Am Donnerstag, 23.03.2023, zwischen 14:30 - 15:20 Uhr wurde ein in der Mühlenstr., Höhe Hausnr. 2, abgestellter PKW BMW, Typ M 240 I, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das schwarze Fahrzeug mit GS-Kennzeichen war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt

Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 EUR geschätzt.

Mögliche Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322 / 911110 oder der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 in Verbindung zu setzen.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell