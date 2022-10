Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl durch Minderjährige

Unkel (ots)

Am Montag, den 24.10.2022 wurden in einem Einzelhandel in Unkel zwei Ladendiebe aufgegriffen. Die beiden Minderjährigen im Alter von 13 und 15 Jahren fielen dem Verkaufspersonal auf, als einer der beiden zwei Paar Schuhe in seinen Rucksack steckte und beide den Verkaufsbereich ohne zu bezahlen verlassen wollten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizei Linz fanden im Rucksack des 13-Jährigen neben den besagten Schuhen noch eine Kabelzange, mit welcher zuvor die Diebstahlsicherung der Schuhe entfernt worden war. Da die Art der Tatausführung gemessen an dem Alter der beiden Delinquenten zu professionell wirkte, kamen auch Verdachtsmomente gegen die Mutter des 13-Jährigen auf, welche sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Ladengeschäft befand. Als die Beamten daraufhin das Fahrzeug der 33-jährigen Frau aus Roßbach durchsuchten wurden sie erneut fündig. Dort befand sich nämlich weiteres mögliches Diebesgut.

Die genauen Tatzusammenhänge, sowie die Zuordnung des aufgefundenen Diebesgutes werden im Verlauf der weiteren Ermittlungen geklärt werden müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell