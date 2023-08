Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Horsten - In Wohnhaus eingebrochen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Horsten - In Wohnhaus eingebrochen

In der Nacht auf Dienstag haben sich Unbekannte unbefugten Zutritt zu einem Wohnhaus in Horsten verschafft. Gegen 2 Uhr begaben sich die Täter in das Haus in der Kirchstraße. Sie flüchteten, nachdem sie bei der Tatausführung gestört wurden. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

