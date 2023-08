Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - Kradfahrer stürzt im Kurvenbereich

Vlotho (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall ist ein 17-jähriger Vlothoer am Montag (7.8.), gegen 18.15 Uhr schwer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Aprilia auf der Loher Straße in Richtung Vlotho. In einer Kurve im Bereich der Hausstraße verlor der Vlothoer aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Anschließend rutschte er mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Straßengraben. Eine Zeugin kümmerte sich bis zum Eintreffen eines hinzugerufenen Rettungswagens um den 17-Jährigen, der dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Erziehungsberechtigte des 17-Jährigen wurde über den Unfall informiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell