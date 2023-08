POL-HF: Unbekannter geht Schaufensterscheibe an - Aufmerksame Zeugin bemerkt Tatverdächtigen

Enger (ots) - (um) Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in einen Firmenkomplex an der Meller Straße ein. Im Bürotrakt mehrerer Firmen und einer angrenzenden Produktionshalle hebelten die Einbrecher mehrere Rollwagen sowie eine Metalltür auf. So gelangten die Ganoven an eine Geldkassette mit Wechselgeld, die ebenfalls aufgehebelt werden konnte. Die Mitarbeiter verständigten zum gestrigen ...

