Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Spinde im Schwimmbad aufgebrochen

Herford (ots)

(um) Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem Fall, der sich im Freizeitbad an der Wiesestraße ereignet hat. Gestern (07.08.) Vormittag, gegen 11: 53 Uhr, brach ein bislang unbekannte Täter insgesamt sechs Spinde im Umkleidebereich des Bades auf. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Mann war mit einem hellblauen Kapuzenpulli und einer hellen Hose bekleidet und verließ gegen 13:00 Uhr das Bad, wie Zeugenaussagen ergaben. In einem Fall erlangte der Täter eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin hin, keine Wertsachen im allgemeinen Umkleidebereich in den Spinden zu belassen. Insbesondere nicht benötigte Unterlagen wie Debitkarten u.ä. können meist in Wertfächern in der Nähe der Information oder der Kassen der Schwimmbäder sicher verschlossen untergebracht werden. Ebenso teure Mobiltelefone werden dort besser und vor allem sicherer verwahrt. Die Polizei bittet in dem Fall des schweren Diebstahls um Mithilfe und bittet um weitere Zeugenhinweise. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

