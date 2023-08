Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Briefsendungen beim Zusteller aufgebrochen

Bünde (ots)

(um) Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in einen Zustellbetrieb an der Moltkestraße ein. Die Täter stiegen durch eine zuvor zerschlagene Fensterscheibe an der Seite des Gebäudes ein. Im Inneren der Firmenhalle brachen die Diebe ein Zustellfahrzeug auf und öffnenten dann mehrere Briefsendungen. Die Haupteingangstür stellte man später fest, wies Beschädigungen am Schloss auf, an dem die Einbrecher wohl scheiterten. Der Schaden wird mit minestens 2000.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

