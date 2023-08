Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Firmengebäude und Lagerhalle aufgebrochen

Enger (ots)

(um) Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in einen Firmenkomplex an der Meller Straße ein. Im Bürotrakt mehrerer Firmen und einer angrenzenden Produktionshalle hebelten die Einbrecher mehrere Rollwagen sowie eine Metalltür auf. So gelangten die Ganoven an eine Geldkassette mit Wechselgeld, die ebenfalls aufgehebelt werden konnte. Die Mitarbeiter verständigten zum gestrigen Arbeitsbeginn am frühen Morgen die Polizei, die den Tatort aufnahm und Spuren sicherte. Zusätzlich stahlen die Diebe verschiedene Werkzeuge der Marke Makita. Es handelt sich um Handkreissägen, Schleifgeräte und eine Bühnen-Klebepistole mit verschiedenen Akkus. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell