Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230213.5 Heiligenstedten: Kontrolle beendet Alkoholfahrt

Heiligenstedten (ots)

Am Sonntag um 3:46 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23jährigen Autofahrer aus dem Kreis Steinburg, welcher von einer Tankstelle in der Lindenstraße Richtung Heiligenstedten fuhr. In Höhe der Blomestraße hielten Polizisten das Fahrzeug an und überprüften den Fahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

