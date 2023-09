Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 02./03.09.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätslage

Aurich - Nach Körperverletzung mit Pkw geflüchtet In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei 23-jährige Männer aus Südbrookmerland vor einer Gaststätte am Georgswall mit drei unbekannten Männern in Streit. Die beiden Opfer saßen vor der Gaststätte und wurden angeblich von den drei Tätern zunächst provoziert, bis sie schließlich durch Schläge und Tritte verletzt wurden. Nach der Tat flüchteten die drei Täter in einem Kleinwagen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Aurich - Ingewahrsamnahme nach Körperverletzungen Nachdem einem 38-jährigen Verdener am frühen Samstagmorgen der Einlass in eine Auricher Lokalität an der Großen Mühlenwallstraße wegen einer vorherigen Körperverletzung an einem 29-jährigen Südbrookmerländer verwehrt wurde, schlug er dem 43-jährigen Security-Mitarbeiter mit der flachen Hand ins Gesicht und verletzte ihn. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der Täter durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden zudem entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Zeugen zu Fahrraddiebstahl gesucht Am Sonntagmorgen, zwischen 00:30 Uhr und 03:00 Uhr, wurde ein hochwertiges Elektro-Mountainbike, welches von seinem Besitzer in der Mühlenstraße in Münkeboe bei der Mühle abgestellt wurde, entwendet. Wer Beobachtungen zu der Tat gemacht hat, möchte sich bitte bei der Polizei Südbrookmerland unter 04942-204200 melden.

Wiesmoor - Körperverletzung auf dem Blütenfest Bei der Abendveranstaltung des Blütenfestes schubste ein 16-jähriger Wiesmoorer einen 21-jährigen Wiesmoorer grundlos und schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht. Danach entfernte sich der Täter. Das Opfer wurde leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde gegen den Täter eingeleitet und Zeugen können sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944-914050 melden.

Wiesmoor - Körperverletzung am Rathaus

Am späten Samstagabend wurde ein 26-Jähriger aus Großefehn vor dem Rathaus von drei unbekannten Männern angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt. Die Täter sind geschätzt mittleren Alters, einer trug eine beige und einer eine blaue Jacke. Sie entfernten sich anschließend unerkannt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor unter 04944-914050 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - Nach Sachbeschädigung Zeugen gesucht Am Freitagabend wurde an der Hauptstraße im Bereich Gladiolenstraße der Vorderreifen eines Damenfahrrades durch unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerstochen und beschädigt. Wer Beobachtungen gemacht hat, möchte sich bitte bei der Polizei Wiesmoor unter 04944-914050 melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Alkoholeinfluss Unfälle verursacht und geflüchtet Am Samstagmittag meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei zunächst ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf dem Wallster Weg. Eine 69-Jährige aus Aurich war mit ihrem Pkw über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte sich vom Unfallort entfernt. Während ein Streifenwagen auf dem Weg zum Unfallort war meldeten die Zeugen weiter, dass die Frau zwischenzeitlich einen weiteren Unfall im Kölkeweg in Walle gebaut hatte. Sie war dort in einen Graben gefahren. Als die Polizei vor Ort eintraf stellten sie das Fahrzeug zunächst verlassen fest. An der Halteranschrift konnte die 69-Jährige schließlich angetroffen werden. Bei ihr wurde eine alkoholische Beeinflussung von über 2 Promille festgestellt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Aurich - Führerscheinentzug nach Autorennen Am späten Samstagabend stellte eine zivile Polizeistreife auf der Emder Straße zwei einen Audi und einen VW fest, die sich scheinbar ein illegales Autorennen lieferten. Die beiden Pkw waren bei erlaubten 70 km/h mit Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h auf der Emder Straße in Richtung Moordorf unterwegs und überholten dabei mehrere Fahrzeuge. Die beiden Pkw konnten schließlich in Moordorf gestoppt und kontrolliert werden. Den beiden Fahrern, einem 21-jährigen Südbrookmerländer und einer 19-Jährige aus Hinte, wurde vor Ort der Führerschein abgenommen und Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Zeugen können sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 melden.

Aurich - Unter Drogeneinfluss mit Roller unterwegs Ein 39-jähriger Auricher war am Samstagabend auf der Oldersumer Straße mit einem Roller unterwegs und wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Rollerfahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wird nun gegen ihn geführt.

Aurich - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, zwischen 14:00 und 14:45 Uhr, einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Dreekamp abgestellten schwarzen BMW und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen, Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich zu kümmern. Wer Beobachtungen zu dem Unfall gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Trotz geringem Sachschaden vom Unfallort entfernt Zu einem weiteren Fall von Unfallflucht kam es am Samstagnachmittag in der Oldersumer Straße. Dort wurde ein VW Golf, welcher in einer dortigen Parkbucht abgestellt war, von unbekanntem Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls unerlaubt vom Unfallort. Auch hier werden Zeugen gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941606215 mitzuteilen.

Südbrookmerland - Auch hier nach Unfall geflüchtet In der Theener Straße wurde in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag ein abgestellter, grauer BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Wer Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen Am frühen Sonntagmorgen war ein 27-Jähriger aus Wiesmoor mit seinem Pkw auf der Oldenburger Straße in Richtung Remels unterwegs und kam bei einem Wendemanöver von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholeinfluss bei dem Fahrer fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Sein Pkw wurde erheblich beschädigt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen / Verkehrsgeschehen Keine presserelevanten Ereignisse

Sonstiges

Krummhörn - Heuballen in Brand Am Samstagnachmittag kam es in der Schoonorther Straße zu einer Heuselbstentzündung. Dabei gerieten insgesamt 50 Rundballen in Brand. Diese wurden vor ca. 4 Wochen gepresst und im Freien gelagert, da sie als Dünger wieder auf die Ländereien verbracht werden sollten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch den Brand entstand kein weiterer Sachschaden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung an der L4 wurde durch die Polizei eine Rundfunkdurchsage veranlasst.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen / Verkehrsgeschehen Keine presserelevanten Ereignisse

Sonstiges

Neuschoo - Brand eines Nebengebäudes

Am frühen Sonnabendnachmittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein freistehendes Nebengebäude (hochwertiges Blockbohlenhaus) auf einem Grundstück in der Ortschaft Neuschoo in Brand und wurde dadurch vollständig zerstört. Das brandbetroffene Nebengebäude wurde u.a. als Werkstatt und Garage genutzt. Mehrere, sich im Brandobjekt befindliche Kraftfahrzeuge und Werkzeuge, wurden durch den Brand ebenfalls zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnte weiterhin festgestellt werden, dass auf dem Nachbargrundstück ein Pkw, sowie die Hauseingangstür beschädigt wurden. Personen wurden durch das beschriebene Brandgeschehen nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Neben den umliegenden Ortsfeuerwehren mit 45 Einsatzkräften und der Polizei, wurden auch Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes zum Brandort entsandt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

