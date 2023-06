Polizei Münster

POL-MS: Frau und Kind bei Unfall am Rüschhausweg schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Eine 26-jährige Frau und ein achtjähriges Mädchen wurden bei einem Unfall am Rüschhausweg in Gievenbeck am Montagnachmittag (12.6., gegen 15:30 Uhr) schwer verletzt. Vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte und Notärzte waren zur Versorgung der Verletzten im Einsatz. Die Frau schwebt aktuell in Lebensgefahr.

Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge hatte die 26-Jährige beabsichtigt vom Stadtlohnweg auf den Rüschhausweg einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs näherte sich von der Kreuzung Dieckmannstraße kommend ein mit vier Personen besetzter Audi S5. Der 22-jährige Fahrer des Audis soll Zeugenaussagen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit den Rüschhausweg entlang gefahren sein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Auto des 22-jährigen Fahrers befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei männliche Begleiter. Alle Insassen wurden leicht verletzt. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock. Die Ursache des Unfalls und die genaue Rekonstruktion sind jetzt Bestandteil der Ermittlungen. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster ist mit Experten vor Ort im Einsatz. Der Rüschhausweg bleibt für die Unfallaufnahme bis in die Abendstunden gesperrt.

