POL-MS: 25-Jähriger wird mit Pistole bedroht und ausgeraubt - Polizei nimmt zwei Täter fest

Zwei Männer haben am Sonntagmorgen (11.06., 04:30 Uhr) einen 25-jährigen Münsteraner am Albersloher Weg in Gremmendorf ausgeraubt. Die zunächst unbekannten Täter versperrten dem Fußgänger den Weg, bedrohten ihn mit einer Pistole und forderten ihn auf, ihnen sein Handy und Geld auszuhändigen. Der 25-Jährige kam den Forderungen nach und gab den Tätern sein Apple-Smartphone und 10 Euro. Unmittelbar nach dem Raub wählte der Münsteraner von seinem Zuhause aus die "110". Die Räuber flüchteten über den Martin-Luther-King-Weg in unbekannte Richtung. Am Sonntagabend (11.06., 22:47 Uhr) meldete sich der 25-Jährigen erneut bei der Polizei. Am Hiltruper Bahnhof hatte er die beiden Täter erkannt und sofort die Verfolgung aufgenommen. Die beiden Täter waren in ein Auto eingestiegen und Richtung Angelmodde gefahren. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stoppten das Fahrzeug, nahmen einen 17-jährigen Münsteraner sowie einen 23-jährigen Sendener fest und durchsuchten den Wagen. In dem VW fanden sie neben dem geklauten Smartphone auch noch Betäubungsmittel. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun vor Gericht verantworten.

