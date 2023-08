Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Unfall am Schloss Hohenlimburg schwer verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Schloss Hohenlimburg wurde eine Hagenerin am Samstag (19.08.) bei einem Verkehrsunfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Die 80-Jährige lief nach einer Veranstaltung gegen 22.30 Uhr vom Schlosshof in Richtung Parkplatz. Plötzlich erfasste eine 93-Jährige die Frau mit ihrem Mercedes, während sie um die Kurve zum Alten Schloßweg fuhr. Bei Eintreffen der Polizei kümmerten sich mehrere Personen um die verletzte Seniorin. Gemeinschaftlich gelang es den Ersthelfern zuvor, das Auto anzuheben und die unter dem Auto eingeklemmte Hagenerin zu befreien. Die 80-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 93-jährige Fahrerin des Mercedes hatte einen Atemalkoholwert von über 0,4 Promille, sie musste eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (arn)

