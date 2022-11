Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Weimarer Autohäuser Opfer von Straftaten

Weimar (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Nordstraße in Weimar von zwei Fahrzeugen auf dem Außengelände eines Autohauses die kompletten Radsätze im Wert von 8000 Euro entwendet. Hierfür wurden die Fahrzeuge mittels Wagenheber aufgebockt, um sie anschließend ohne die entwendeten Räder abzulassen. Hier konnten im Umfeld Spuren gesichert werden.

Im gleichen Zeitraum kam es zu Sachbeschädigungen an gleich sechs Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses in Süßenborn. Hier wurde mittels spitzem Gegenstand auf Türen und Motorhauben eingestochen und so ein Schaden von ungefähr 30000 Euro verursacht. Auch hier wurden die Ermittlungen zu möglichen Tätern aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell