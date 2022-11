Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mobiltelefon verursacht Unfall

Bad Berka (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Freitagnachmittag in der Hetschburger Straße in Bad Berka. Hier fiel einem 57-jährigen Mercedesfahrer während der Fahrt das Mobiltelefon vom Armaturenbrett seines Fahrzeuges in den Fußraum. Beim Versuch dieses wieder aufzuheben kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Hecke und Zaun, einem Verkehrszeichen und einen Stromkasten. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht und verursachte einen Gesamtschaden von schätzungsweise 35000 Euro. Der Unfallverursacher wurde zur Beobachtung ins Klinikum verbracht und das total beschädigte Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen.

