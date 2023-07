POL-PB: Fahrzeugteile aus zwei BMW ausgebaut und gestohlen

Delbrück (ots) - (CK) - In der Nacht zu Donnerstag (20.07., 01.30 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch das Fenster am Drive In-Schalter eines Fast Food Restaurants an der Südstraße ein. In den Innenräumen flexten sie den Tresor auf und stahlen daraus Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute durch ein anderes Fenster in Richtung B 64. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben ...

