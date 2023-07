POL-PB: Grauer Golf erheblich beschädigt - wer hat den Unfall beobachtet?

Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Donnerstagmorgen (20.07., 04.05 Uhr) wurde die Polizei darüber informiert, dass ein bis dahin Unbekannter gerade versuchen würde, in einen Kiosk an der Riemekestraße einzubrechen. Daraufhin wurden Streifenwagen zu der Örtlichkeit entsandt; an der Einmündung Riemekestraße / Ferdinandstraße, die unmittelbar am Tatort liegt, trafen sie einen dunkel gekleideten Mann mit Handschuhen ...

