Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch - 44-Jähriger am Tatort angetroffen

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Donnerstagmorgen (20.07., 04.05 Uhr) wurde die Polizei darüber informiert, dass ein bis dahin Unbekannter gerade versuchen würde, in einen Kiosk an der Riemekestraße einzubrechen.

Daraufhin wurden Streifenwagen zu der Örtlichkeit entsandt; an der Einmündung Riemekestraße / Ferdinandstraße, die unmittelbar am Tatort liegt, trafen sie einen dunkel gekleideten Mann mit Handschuhen und Sporttasche an.

Der Mann - ein 44-jähriger Paderborner - wurde festgehalten und durchsucht. In seiner Sporttasche wurde diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden, was sichergestellt wurde.

Als die Beamten den Kiosk in Augenschein nahmen, stellten sie mehrere Hebelspuren an der Tür fest; allerdings war es dem Tatverdächtigen nicht gelungen, in die Innenräume einzudringen.

Weiterhin bemerkten die Polizisten einen E-Scooter am Tatort, den der Tatverdächtige benutzt hatte. Eine Abfrage in polizeilichen Datenbanken ergab, dass dieses Fahrzeug als gestohlen gemeldet worden war.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell