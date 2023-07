Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstagnachmittag (18.07., 14.20 Uhr) befuhr eine 33-jährige Frau aus Lichtenau mit ihrem VW Golf die Warburger Straße stadteinwärts. Sie beabsichtigte, nach rechts in die Straße Am Hilligenbusch abzubiegen.

Zeitgleich war in gleicher Fahrtrichtung ein 32-jähriger Paderborner mit seinem Pedelec unterwegs, mit dem er Pizza auslieferte.

Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden. Der Pedelecfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in das Brüderkrankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben darüber machen können, ob der Pedelecfahrer auf der Fahrbahn oder auf dem Gehweg unterwegs war.

Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

