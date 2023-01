POL-PB: Elektrorad-Fahrer im Kreisverkehr angefahren

Paderborn (ots) - (mb) Unter dem Vorwand, alte Elektrogeräte kaufen zu wollen, oder als angebliche Mitarbeiter des Stromversorgers, haben sich fremde Männer in den letzten Tagen Einlass in Wohnungen von Senioren verschafft. Die Polizei rät zur Vorsicht! Am Dienstag gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Haustür eines 91-Jährigen am Goldregenweg. Ein fremder Mann, 50 bis 60 Jahre alt, stand vor der Tür und gab an, ...

