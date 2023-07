Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen durch

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am vergangenen Freitagabend (14.07., ab 18.00 Uhr) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Paderborn Geschwindigkeitsmessungen auf der B 64 in Paderborn, Salzkottener Straße in Fahrtrichtung Paderborn durch.

Im Messzeitraum bis zum frühen Samstagmorgen (15.07., 01.00 Uhr) wurden insgesamt 758 Fahrzeuge gemessen, die schneller als mit den erlaubten 70 km/h unterwegs waren.

Es wurden 582 Verwarngelder erhoben, gegen 168 Verkehrsteilnehmende wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, acht Fahrverbote wurden erteilt.

Spitzenreiter war ein weißer Transporter mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Dem Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Am gestrigen Sonntag (16.07.) wurde das ProViDa Krad für Geschwindigkeitskontrollen eingesetzt. Der Begriff ProViDa steht für Proof Video Data System, ein mobiles Videosystem für die Überwachung des fließenden Verkehrs. Diese Videofahrzeuge werden durch die Polizei eingesetzt, um schwerwiegende Ordnungswidrigkeiten und Straftaten beweissicher aufnehmen zu können.

Ein Überwachungsschwerpunkt war die L776 zwischen Salzkotten und der Anschlussstelle Büren.

Hier wurden teils erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Ein 34-jähriger Mann, der eine Fahrerlaubnis auf Probe besaß, überschritt mit seinem BMW die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 63 km/h. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Eine sich auf der Urlaubsrückreise befindliche Mutter im Alter von 31 Jahren war mit 155 km/h unterwegs, ihr Mann und die Kinder saßen mit im Fahrzeug. Sie muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot einstellen.

Ein 82-jähriger Subaru-Fahrer aus Bergisch Gladbach wendete auf der Kraftfahrstraße während einer andauernden Geschwindigkeitsmessung, welche entsprechend abgebrochen wurde. Den Mann erwartet ebenfalls ein einmonatiges Fahrverbot.

Ein 85-jähriger Opelfahrer aus Warstein überholte einen anderen Verkehrsteilnehmer und das ProVida-Krad im Überholverbot.

Zwei Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld aufgrund der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von jeweils 39 km/h.

Auf der K 37 überschritt ein 62-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 44 km/h (320 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot).

Insgesamt wurden 13 Ornungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, drei Fahrverbote erteilt und zwei Verwarnungsgelder erhoben.

Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten:

Im bekannt stark frequentierten Bereich der L755 (Altenbeken-Langeland) wurden während der zweistündigen Geschwindigkeitsüberwachung keine Feststellungen gemacht!

Alle Verkehrsteilnehmenden hielten sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell