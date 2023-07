Polizei Paderborn

POL-PB: Geschockt am Handy? - Achtung Betrug!!

Kreis Paderborn / Paderborn (ots)

(CK) - Am vergangenen Wochenende erhielt eine 59-jährige Frau aus Paderborn von ihrer angeblichen Tochter eine SMS, wonach ihr Handy defekt sei und sie dringende Überweisungen durchführen müsse. In der Annahme, ihrer Tochter zu helfen, überwies die Frau dann einen höheren Geldbetrag - an bislang unbekannte Betrüger.

Achtung!! Bei SMS oder WhattsApp-Nachrichten dieser Art handelt es sich um eine Betrugsmasche!

Ein falscher Verwandte oder Bekannte nimmt über einen Messenger-Dienst mit unbekannten Rufnummer Kontakt auf.

In der Regel lautet die Nachricht: "Hallo Mama! Ich habe eine neue Telefonnummer." Als Grund wird oft angegeben, dass das alte Handy verloren wurde. Als nächstes werden die Angeschriebenen aufgefordert, die neue Nummer zu speichern.

Zeitnah geht dann die nächste Nachricht ein. In dieser wird mitgeteilt, dass eine offene Rechnung von zum Teil mehreren tausend Euro zu begleichen sei. Die oder der vermeintliche Angehörige - also der Täter - habe aber aufgrund der Umstände keine Möglichkeit, auf Online-Banking zuzugreifen, um die Überweisung durchzuführen.

Es ergeht nun die Bitte an die Angeschriebenen, diese Überweisung auf ein genanntes Konto vorzunehmen, um die behauptete offene Rechnung zu begleichen. Das Geld würde angeblich in wenigen Tagen zurückgezahlt werden, was jedoch nicht geschieht.

Ihre Polizei Paderborn gibt hierzu folgende Hinweise:

- Achtung! Seien Sie misstrauisch!! Reagieren Sie nicht auf diese Nachricht, überweisen Sie kein Geld!

- Fragen Sie persönlich bei Ihrem Angehörigen unter den Ihnen zuvor bekannten Erreichbarkeiten nach, wenn Sie von einer unbekannten Rufnummer über einen Messenger-Dienst kontaktiert werden.

- Sobald Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden, seien Sie misstrauisch und unterbrechen die Kommunikation sofort.

Wenn Sie Opfer dieser üblen Masche geworden sind, erstatten Sie eine Strafanzeige.

Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne, Telefon Tel. 05251 306-0.

