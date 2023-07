Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Apotheke und Jugendtreff

Paderborn (ots)

(mb) Zwei Einbrüche nahe des Berliner Rings sind in den letzten Nächten begangen worden.

In der Nacht Freitag wurden Anwohner der Arndtstraße gegen 02.05 Uhr durch laute Schlaggeräusche geweckt. Weil an der Apotheke eine Alarmanlage ausgelöst wurde, alarmierten sie die Polizei. Am Tatort wurde festgestellt, dass die gläserne Eingangstür der Apotheke eingeschlagen worden war. Der Täter gelangte in den Verkaufsraum und stahl Geld aus einer Kasse. Er entkam unerkannt. Die Zeugen hatten keine verdächtigen Personen gesehen.

Bereits in der Nacht zuvor war an der Klingender Straße ein Einbruch in den städtischen Jugendtreff verübt worden. Auch hier war der Täter durch eine eingeworfene Fensterscheibe in das Gebäude gelangt. Im Jugendtreff wurden einige Schränke durchwühlt und ein Fernsehgerät entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in beiden Fällen unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell