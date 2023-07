Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendliche nach Raubdelikt gestellt

Hövelhof (ots)

(mb) Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger stehen im Verdacht, am Donnerstagabend eine Frau vor einem Supermarkt an der Paderborner Straße beraubt zu haben.

Die 46-jährige Frau war gegen 18.25 Uhr einkaufen in dem Discounter. Sie verließ das Geschäft und schob den Einkaufswagen zu ihrem Auto. Schon im Eingangsbereich fielen ihr zwei Jugendliche auf. Die beiden holten sie auf dem Parkplatz mit ihren Fahrrädern ein. Einer riss dem Opfer das Portmonee aus der Hand. Mit der Beute flüchteten die beiden Radfahrer über die Paderborner Straße zum Kreisverkehr Geschwister-Scholl-Straße/Mergelweg.

Die Geschädigte alarmierte sofort die Polizei und gab Täterbeschreibungen an. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Tätern entdeckte ein Streifenteam zwei Jugendliche mit Fahrrädern an der Bentlakestraße. Die Beschreibungen trafen auf das gesuchte Duo zu. Die Polizisten stellten die beiden Verdächtigen und durchsuchten sie. Der 14-Jährige hatte Bargeld entsprechend der geraubten Geldsumme in der Tasche und räumte die Tat sofort ein. Die Jugendlichen kamen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Gegen sie laufen jetzt Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell