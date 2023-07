Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch im städtischen Bauhof

Delbrück (ots)

(mb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Diebe auf das Gelände des Bauhofs an der Straße Zum Bauhof gelangt und haben Einbrüche in die Hallen verübt.

Die Täter brachen im hinteren Geländeteil zur Lippstädter Straße hin ein Zaunelement aus den Pfosten. Sie brachen die Rolltore der Hallen auf und öffneten verschlossene Schränke und Türen mit roher Gewalt. Aus den Hallen wurden Schneidwerkzeuge, Motorsägen, Akkugeräte und Akkus, ein Hochdruckreiniger sowie ein Stromaggregat entwendet. Mit einer Schubkarre wurde die Beute zum aufgebrochenen Zaun gefahren. In der Nähe hatten die Täter vermutlich ein Fahrzeug zum weiteren Transport bereitgestellt. Eine Türöffnung wurde gegen 00:40 Uhr als Alarmhinweis registriert. Vermutlich waren die Täter zu diesem Zeitpunkt aktiv. Allein der angerichtete Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell