POL-MA: Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall auf Speyererstraße - Korrektur

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit von 8 Uhr bis 19.50 Uhr am Mittwoch, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der St-Michael-Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Während der Abwesenheit der Bewohner schlugen die Einbrecher eine Glasscheibe einer Terassentür ein und gelangten ...

mehr