Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Sachbeschädigung

Carolinensiel - E-Scooter ohne Versicherung

Wittmund - Autofahrer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Sachbeschädigung

Zwei Sitzgarnituren sind am Sonntag in Westerholt beschädigt worden. Unbekannte setzten zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr am Ententeich in der Parkstraße zwei Tische aus Kunststoff in Brand. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - E-Scooter ohne Versicherung

Ein 51-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag auf einem E-Scooter in Carolinensiel von der Polizei angehalten worden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde dem 51-Jährigen untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Autofahrer verletzt

In Willen sind am Sonntagabend zwei Autofahrer kollidiert. Eine 18-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit einem Kia auf der Upsteder Straße und wollte nach links auf die B 210 abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 51-jährigen Skoda-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

