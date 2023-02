Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tresor und Schmuck entwendet

Nordhausen (ots)

Ungebetenen Besuch von Einbrechern hatte eine Nordhäuserin am gestrigen Abend. Zwischen 18 und 19 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnhaus der Frau ein und spürten einen Tresor auf. Den etwa 100 Kilogramm schweren Safe, in dem ein mittlerer fünfstelliger Geldbetrag lagerte, entwendeten die Täter in Gänze. Andere Wertgegenstände ließen sie nicht unbeachtet und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreich Spuren gesichert.

