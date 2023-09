Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt

Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Auto beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Wochenende im Hoheberger Weg in Aurich ereignet hat. Auf dem Parkplatz in Höhe des Arbeitsamts wurde zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, an der Felge eines geparkten Kia Sorento ein Fahrradschloss montiert. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er das Schloss nicht und fuhr los. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem Wagen. Möglicherweise haben Zeugen verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Wochenende in Wiesmoor im Amselweg ereignet. Ein bislang unbekannter Radfahrer kam in Fahrtrichtung Mullberg nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Grünstreifen mit einem Stromkasten. Der Unbekannte flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Zu dem Unfall kam es zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

